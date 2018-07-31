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Darbeye karşı duran başsavcıya zeybekli veda

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Darbeye karşı duran başsavcıya zeybekli veda
Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle farklı bölgeye tayin edilen 15 hâkim ve savcı için 'da veda töreni düzenlendi. Törene katılan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, korumasıyla birlikte Zeybek oynadı. Başsavcı davetlilerden büyük alkış aldı. 15 Temmuz'da Diyarbakır'daki görevine başlayan Başsavcı Güre, terör savcılarıyla 8. Ana Jet Üssü'ne giderek burada 6 uçağın FETÖ'cü pilotlar tarafından kaçırılmasından sonra diğer uçakların da kaçırılmasına engel olmuş ve çok sayıda askerin gözaltına alınmasını sağlamıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ülkedeki ilk darbe soruşturmasını da başlatan Güre 7. Kolordu Komutanlığına giderek buradaki kalkışmanın da önüne geçmişti. Darbeci Tümgeneral Atilla Darendeli, Tuğgeneral Deniz Kartepe ile Kurmay Albay Bülent Gürdoğan'ı tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Hamza Türker, hakimliği'ne, HDP'li bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının sorgularını yürüten Sulh Ceza hâkimi Kenan Polatcan da Antalya Elmalı Başkanlığı'na tayin edildi.
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Darbeye karşı duran başsavcıya zeybekli veda
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