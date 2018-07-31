FETÖ’nün ‘mayın kumpası’ patladı

Askeri
Yargıtay'ın, Hakkari
Çukurca'da 27 Mayıs 2007'de, Jandarma Sınır Tugay
Komutanlığı'na bağlı 8 asker mayına basarak şehit olduğu olaydan sorumlu tutulan dönemin 20'nci Jandarma Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es hakkında dava açılmıştı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi 2013'te Zeki Es'i 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Emekli Tuğgeneral Es, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hakkındaki kararı veren hakimlerden bazılarının Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiklerini, bu hakimlerin aleyhine karar verilmesinde etkili olduklarını savunarak yargılamanın yenilenmesini talep etmişti. Başvuruyu inceleyen Askeri Yargıtay
1'inci Dairesi, yerel mahkemedeki askeri hakimlerden 3'ü ile temyiz aşamasında görev yapan yüksek yargıçlardan 4'ünün FETÖ
bağlantıları nedeniyle meslekten çıkarıldıklarını belirledi. Askeri Yargıtay 1'inci Dairesi bu nedenle, yeni delil durumunun ortaya çıktığını değerlendirerek, yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Kararda, FETÖ'nün telefon dinleme ve internet kumpaslarına da dikkat çekildi. Karar üzerine dava Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yeniden görülmeye başlandı.