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’nün ‘mayın kumpası’ patladı

Hakkâri’de 8 askerin şehit olduğu olayla ilgili hapis cezası verilen emekli Tuğgeneral Zeki Es, hâkimler ’cü olduğu gerekçesiyle yeniden yargılanacak

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
FETÖ’nün ‘mayın kumpası’ patladı
Askeri Yargıtay'ın, Çukurca'da 27 Mayıs 2007'de, Komutanlığı'na bağlı 8 asker mayına basarak şehit olduğu olaydan sorumlu tutulan dönemin 20'nci Jandarma Sınır Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeki Es hakkında dava açılmıştı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi 2013'te Zeki Es'i 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Emekli Tuğgeneral Es, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, hakkındaki kararı veren hakimlerden bazılarının Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiklerini, bu hakimlerin aleyhine karar verilmesinde etkili olduklarını savunarak yargılamanın yenilenmesini talep etmişti. Başvuruyu inceleyen 1'inci Dairesi, yerel mahkemedeki askeri hakimlerden 3'ü ile temyiz aşamasında görev yapan yüksek yargıçlardan 4'ünün bağlantıları nedeniyle meslekten çıkarıldıklarını belirledi. Askeri Yargıtay 1'inci Dairesi bu nedenle, yeni delil durumunun ortaya çıktığını değerlendirerek, yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Kararda, FETÖ'nün telefon dinleme ve internet kumpaslarına da dikkat çekildi. Karar üzerine dava Hakkari 'nde yeniden görülmeye başlandı.
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FETÖ’nün ‘mayın kumpası’ patladı
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