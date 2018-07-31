Kuzey Irak ve Tunceli’de terör operasyonu 20 terörist öldürüldü

Tuncelı'nın Pülümür ilçesi kırsalında hava kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. 10 terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi.
TOPLANTIDA VURULDULAR
Dün Diyarbakır
'dan kalkan F16 savaş uçakları, Kuzey Irak
'ın Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirdi. Harekâtta toplantı halinde oldukları belirlenen 10 terörist öldürüldü. Ayrıca bölgede son bir haftada yapılan operasyonda 36 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada 23 Temmuz'da Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.