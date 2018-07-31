Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kuzey Irak ve Tunceli’de terör operasyonu 20 terörist öldürüldü

ve Tunceli’de terör operasyonu 20 terörist öldürüldü

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Kuzey Irak ve Tunceli’de terör operasyonu 20 terörist öldürüldü
Tuncelı'nın Pülümür ilçesi kırsalında hava kuvvetlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pülümür kırsalında vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı. 10 terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildi.

TOPLANTIDA VURULDULAR
Dün 'dan kalkan F16 savaş uçakları, 'ın Metina bölgesine hava harekatı gerçekleştirdi. Harekâtta toplantı halinde oldukları belirlenen 10 terörist öldürüldü. Ayrıca bölgede son bir haftada yapılan operasyonda 36 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada 23 Temmuz'da Diyarbakır Lice'de yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden olan ve gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Irak ve Tunceli’de terör operasyonu 20 terörist öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN