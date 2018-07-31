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lise tercih sonuçları 2018 açıklandı! ve E okul ile LGS tercih sonuçları hemen sorgula

Liseye Geçiş Sınavı, bu yıl ilk kez gerçekleşti ve bir milyonu aşkın aday katılım sağladı. İstediği lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler 2-13 Temmuz tarihleri arasında işlemler gerçekleştirildi ve tercih sonuçları beklenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda ‘ yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak’ sorusunun cevabını açıkladı. ’in yaptığı LGS yerleştirme sonuçları açıklamasının ardından adaylardaki heyecan arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren E Okul sisteminde LGS tercih sonuçları sorgulanıyor. MEB ve e-Okul ile 2018 LGS lise tercih sonuçları açıklandı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:35
LGS lise tercih sonuçları 2018 açıklandı! MEB ve E okul ile LGS tercih sonuçları hemen sorgula

tercih sonuçları 2018 için heyecan dorukta. Bir milyonu aşkın aday geri sayıma başladı. İstediği lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler için beklenen tarih duyuruldu. 2-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından 'LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, () herkesin heyecanla beklediği takvimi yayınladı. Yerleştirme işlemleri ve boş kontenjanların ilan edileceği tarihi burada bulabilirsiniz. Liseye Geçi Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandığı an sabah.com.tr'den haberdar olabilirsiniz. İşte LGS tercih sonuçları 2018 sorgulama ekranı... E Okul ile hemen sorgula!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları hemen buradan sorgulayabilirsiniz.

MEB VE E OKUL İLE LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) ile Liseye Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için doğru yerdesiniz. MEB ve E Okul üzerinden LGS tercih sonuçları ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

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LGS lise tercih sonuçları 2018 açıklandı! MEB ve E okul ile LGS tercih sonuçları hemen sorgula
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