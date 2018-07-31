LGS lise tercih sonuçları 2018 açıklandı! MEB ve E okul ile LGS tercih sonuçları hemen sorgula

LGS tercih sonuçları 2018 için heyecan dorukta. Bir milyonu aşkın aday geri sayıma başladı. İstediği lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler için beklenen tarih duyuruldu. 2-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından 'LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak' cevabı en çok araştırılan soruların başında yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) herkesin heyecanla beklediği takvimi yayınladı. Yerleştirme işlemleri ve boş kontenjanların ilan edileceği tarihi burada bulabilirsiniz. Liseye Geçi Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandığı an sabah.com.tr'den haberdar olabilirsiniz. İşte LGS tercih sonuçları 2018 sorgulama ekranı... E Okul ile hemen sorgula!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2018 AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. LGS tercih sonuçları hemen buradan sorgulayabilirsiniz.

MEB VE E OKUL İLE LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) ile Liseye Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı için doğru yerdesiniz. MEB ve E Okul üzerinden LGS tercih sonuçları ekranına buradan ulaşabilirsiniz.