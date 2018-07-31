Edirne'de, AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, Uzunköprü Belediyesinin bozuk yolları yeteri kadar onarmadığını öne sürerek yollardaki çukurlara çiçek dikti.

Akbulut, belediyenin hasarlı yollarla ilgilenmediğini iddia ederek küreği eline alıp yoldaki çukurlara çiçek dikti, ardından sulama yaptı.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeyi protesto etmek için 'çiçek eylemi' yaptığını söyledi.

Belediyenin onarım taleplerini yanıtsız bıraktığını öne süren Akbulut, şunları kaydetti:

"Baktım ki yollar onarılmıyor. Ben de çukurlar boş kalmasın, bir işe yarasın diye çiçek ektim. Belediyeden ilçe halkı olarak rahatsızız. Belediyeden muhatap bulamıyoruz. İlçe genelinde yollar bozuk. Yayalar ve araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekiyor. Belediye başkanı gelsin beraber gezelim. Ona da buraları gezdirmeye hazırım. Yolların onarılmasını istiyoruz."

Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti