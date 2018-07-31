Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti

Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti

'nin ilçedeki cadde ve sokakları onarmadığını öne süren İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, yollardaki çukurlara çiçek dikerek 'li belediyeyi etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 01:30 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 01:31
Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti

'de, AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, nin bozuk yolları yeteri kadar onarmadığını öne sürerek yollardaki çukurlara çiçek dikti.

Akbulut, belediyenin hasarlı yollarla ilgilenmediğini iddia ederek küreği eline alıp yoldaki çukurlara çiçek dikti, ardından sulama yaptı.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeyi etmek için 'çiçek eylemi' yaptığını söyledi.

Belediyenin onarım taleplerini yanıtsız bıraktığını öne süren Akbulut, şunları kaydetti:

"Baktım ki yollar onarılmıyor. Ben de çukurlar boş kalmasın, bir işe yarasın diye çiçek ektim. Belediyeden ilçe halkı olarak rahatsızız. Belediyeden muhatap bulamıyoruz. İlçe genelinde yollar bozuk. Yayalar ve araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekiyor. Belediye başkanı gelsin beraber gezelim. Ona da buraları gezdirmeye hazırım. Yolların onarılmasını istiyoruz."

Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis üyesi yol ortasına çiçek dikti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN