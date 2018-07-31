‘Parti genel başkanını yuhalattıracak gaf olmaz’

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
dün TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ardından soruları yanıtlayan Bahçeli, gazetecilerin İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" sözlerini hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Koskoca bir cümlenin içinde gaf olmaz. Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma, planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir."
KESİNLİKLE KASIT VAR
Bahçeli, "Kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İP kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler gelmezler. Biz başından beri söylüyoruz, kurulan bir parti var. Hanımefendinin, o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var."
Bahçeli'nin, kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobille başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.