Perşembeye kadar kayıkçı kavgası

CHP
'de olağanüstü kurultay için noter onaylı imza verme süresi dün doldu.
Ancak genel merkezle muhalifler arasındaki kurultay kavgası bir hafta daha devam edecek. Muhalifler kurultay için gerekli imza sayısına ulaşıldığını, 628 imza toplandığını belirtirken, genel merkez 500 civarında olduğu iddiasını koruyor.
Gözler yeterli imza sayısına ulaşıldığını bildiren muhaliflerin, tüzükte yer alan 7 günlük sürede imzaları genel merkeze sunup sunamayacaklarına çevrilirken dün bir açıklama daha geldi.Muhalifler, 2 Ağustos perşembe günü imzaları genel merkeze sunacaklarını açıkladı.
Olağanüstü kurultay talebiyle notere giden bir delege, dilekçesinden üç nüsha alıyor. Nüshalardan biri delegede kalırken, ikisinin genel merkeze ve imza toplayanlara gönderilmesi gerekiyor. Ancak çoğu delege söz konusu nüshayı ilgili tarafa göndermiyor. Kulislerde delegelerin noter onaylı imzalarını yaklaşan yerel seçimler nedeniyle belediye meclis üyeliği ya da başka gerekçelerle pazarlık için kullandığı da dile getiriliyor. Önümüzdeki günler hem genel merkez hem de muhalifler bu delegeleri ikna etmek için çalışacak.
Teslim edilen imzalar yaklaşık bir aylık süreçte genel merkezde kontrolden geçirilecek. En az 624 imzaya ulaşılırsa parti yönetimi 45 gün içinde olağanüstü kurultayı yapmak zorunda. Kurultay tarih ise en az 15 gün öncesinden delegelere bildirilecek.
ÖNCE YEREL SEÇİMLER
Kurultay talepleri ve imza sayısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
başkanlığında toplanan MYK'da da değerlendirildi. CHP sözcüsü Bülent Tezcan
"Yeterli imza olursa ne yapacağımızı söyledik. Tüzük dışına çıkmak gibi bir irademiz hiçbir zaman olmamıştır" dedi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerin ardından kurultaya gidilebileceği sözü verebileceği dile getiriliyor.
MUHARREM İNCE'DEN TAAHHÜTNAME
CHP'de kurultay için imza süresi dün dolarken Muharrem İnce
'den de noter onaylı taahhütname hamlesi geldi. Ankara 35. Noterliğinde taahhütname imzalayan İnce, "Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağıma, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gideceğime, noterden taahhütname verdim" dedi. Öte yandan İnce'yle, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
arasındaki kavga da sertleşiyor. İnce, kendisi için "kaba" diyen Özkan'a "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar, sıradan ve kaba adam diyenler, yandaş medyaya uyduranlardır" dedi. Özkan ise "Sadece sıradan ve kaba değil, aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir" karşılığını verdi.