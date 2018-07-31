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Son Dakika: ikinci kez toplanacak

Son dakika haberi... Kabine, Türkiye başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak

, Türkiye başkanlığında ikinci kez toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başlayacak.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ ABD'DEN GELEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

BAKANLAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNUM YAPACAK

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Başkan Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplanacak
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