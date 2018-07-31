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Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenliyordu... Suçüstü yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara ait kimlik bilgilerini alarak, başta terör örgütü üyeleri olmak üzere aranan şahıslara sahte kimlik ve resmi belge düzenleyen bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hazırlarken suçüstü yakalanan H.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 10:12
Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenliyordu... Suçüstü yakalandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca, adli sicil kaydı temiz olan şahısların kimlik bilgilerini alarak sahte kimlik kartı, sürücü belgesi ve ikamet belgeleri tanzim ederek yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara sahte resmi belge düzenlediği değerlendirilen 1 kişi yakın takibe alındı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; şüphelinin sahte evrakları 'da çalıştığı matbaada düzenlediğini belirlendi.

Bilgisayar başında teröristlere sahte kimlik düzenlerken yakalandı

BİLGİSAYAR BAŞINDA SUÇÜSTÜ

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskın esnasında bilgisayarda hazırlayan H.H., suçüstü yapılarak yakalandı. Baskında, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, ikamet izin kartları, yurtdışı oturma belgeleri, resmi kurumlara ait sahte mühür ve diplomalar, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Ele geçirilen malzemelere el konulurken söz konusu matbaada mühürlenerek kapatıldı. Yakalanan H.H.'nin suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik suçlarından 5 ayrı arama kaydının olduğu tespit edildi. H.H., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Terör örgütü üyelerine sahte kimlik düzenliyordu... Suçüstü yakalandı!
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