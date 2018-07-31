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, 'daki terör saldırısını lanetledi

, Celalabad'daki terör saldırısı hakkında, "Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz." açıklamasında bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 21:17
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi

, 'ın Celalabad kentinde Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğü'ne yapılan terör saldırısını lanetledi.

ndan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde geçen hafta sonundan bu yana güvenlik durumunun kötüleştiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Son olarak Celalabad'da bugün Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğüne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak terör saldırısını lanetliyoruz."

Açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hükümetine ve Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendiği belirtildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentindeki Göçmenler ve Geri Dönüşler Müdürlüğü binasına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını lanetledi
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