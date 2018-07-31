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2018! sonuçları sonrası ÖSYM 2018 ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

İki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği sonuçları, dün gece saatlerinde açıklandı. Osym.gov.tr adresine akın eden adaylar sonuçlarını öğrenmeye devam ediyor. Sonuçların ardından ise ve tercih kılavuzu 2018 adayların en çok araştırdığı konuların başında geldi. ‘ ve tercih kılavuzu yayınlandı mı’ sorusunun cevabı merak ediliyor. Üniversite taban ve tavan puanları araştırmalarına devam eden kişiler doğru adresteler. İşte YKS sonuçları sonrası ÖSYM ile 2017-2018 senesinin üniversite taban puanları ve tavan puanları

Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 10:48
Üniversite taban puanları 2018! YKS sonuçları sonrası ÖSYM 2018 TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, dün gece saatlerinde iki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği duyuruyu yaptı. sonuçları, osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın eden öğrenciler sonuçlarını öğrenmeye devam ediyor. Öte yandan yine adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2017-2018 senesinin üniversite taban puanları burada. Peki YKS sonuçları sonrası ve tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2018

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden dün gece saatlerinde erişime açılan YKS sonuçları, adaylar tarafından öğrenilmeye devam ederken üniversite taban puanları 2018 bir diğer merak edilen konu arasında yerini aldı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran kişiler 2017-2018 üniversite taban puanlarına buradan ulaşabilirler.

TYT VE AYT TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi sitesinden TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandığı an buradan öğrenebilirsiniz.

EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI

EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI 2

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Üniversite taban puanları 2018! YKS sonuçları sonrası ÖSYM 2018 TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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