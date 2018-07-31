Üniversite taban puanları 2018! YKS sonuçları sonrası ÖSYM 2018 TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, dün gece saatlerinde iki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği duyuruyu yaptı. YKS sonuçları, osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın eden öğrenciler sonuçlarını öğrenmeye devam ediyor. Öte yandan üniversite taban puanları yine adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. 2017-2018 senesinin üniversite taban puanları burada. Peki YKS sonuçları sonrası TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2018

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden dün gece saatlerinde erişime açılan YKS sonuçları, adaylar tarafından öğrenilmeye devam ederken üniversite taban puanları 2018 bir diğer merak edilen konu arasında yerini aldı. İstediği üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran kişiler 2017-2018 üniversite taban puanlarına buradan ulaşabilirler.

TYT VE AYT TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi sitesinden TYT ve AYT tercih kılavuzu yayınlandığı an buradan öğrenebilirsiniz.

EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI

EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK TABAN PUANLARI 2