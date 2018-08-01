1250 delegeye söz geçiremeyen bir parti... "Kurultay kavgası mahkemede bitecek"

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Son bir haftadır CHP'nin ibretlik halini izliyorum. 8 kez yenilmesine rağmen koltuğa yapışan bir genel başkan, partide değişim isteyenlere kulak tıkayan yönetim, kurultay isteyen muhaliflerin toplanan imzaları bir türlü açıklayamaması, partinin gizli yönetimi (!), CHP'lilerin kamuoyu önünde yaşadığı seviyesiz tartışmalar, demokrasiden bahsedip delegelere yapılan 'imzanı çek' baskıları, kağıttta yazılanı bile okuyamayan il başkanları, hizipler, entrikalar hatta daha da ötesi tehdit ve şantajlar vs...

Öyle sanıyorum ki, kurultay kavgası mahkemede bitecek. Partinin içler acısı haline seçmenleri dahi isyan eder hale geldi. Nereye gitsem CHP'li seçmenlerden aynı cümleleri duyuyorum. Gittiğim, gördüğüm yerlerdeki izlenimim, CHP'nin yerel seçimlerde kendi seçmeninden okkalı bir tokat yiyeceği yönünde... Ama yalan yok. CHP'nin durumunu gördükçe bol bol dua ediyorum. Niye mi? Ülkece verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi CHP'den korudu, koruyor!

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