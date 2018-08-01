59 FETÖ’cüye müebbet hapis istendi

FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. 59 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ankara
24. Ağır Ceza Mahkemesince
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Savcı, aralarında sanık eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın yanı sıra albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt, Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Aralarında eski Albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 16'sı firari olmak üzere 20 sanığın da dosyasının ayrılması istendi. Duruşma 1-31 Ekim'de görülmek üzere erteledi.