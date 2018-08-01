Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Semin Babuna'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... 5 çocuğunu ve torununu Adnan Oktar'a kaptıran Semin Babuna örgütün başı Adnan Oktar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Babuna, "Bu adam bir atom bombası gibi Babuna ailesinin içine düştü. Bütün gayem ve amacım beyni yıkanan çocuklarımı en kısa sürede kurtarmak" dedi.

Türkiye onları 5 çocuğunu ve torununu Adnan Oktar'ın kirli örgütünden kurtarmak için verdikleri mücadele ile tanıdı. Prof. Dr. Cevat Babuna geçen yıl yaşamını yitirdi. Semin Babuna ise Adnan Oktar ve örgütüne karşı 25 yıllık mücadelesinde yeni bir sayfa açtı. Kızı Eda Babuna'yı cezaevinde ziyaret etmek isteyen Semin Babuna, kızının görüşmek istememesi üzerine geri döndü. Semin Babuna Adnan Oktar ile ilgili, "