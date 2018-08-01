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ile ilgili gelişmesi! Semin Babuna'dan flaş açıklamalar

Örgütü ile ilgili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Adnan Oktar'a 5 çocuğunu kaptıran ve geri alamayan Semin Babuna çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cevat Babuna ve eşi Semin Babuna'yı Adnan Oktar'ın müridi olan 5 çocukları ve torununu kurtarmak için verdiği mücadele ile tanıdı. Semin Babuna örgütün başı Adnan Oktar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

Giriş Tarihi: 1.8.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 12:01
Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Semin Babuna'dan flaş açıklamalar

haberi... 5 çocuğunu ve torununu 'a kaptıran Semin Babuna örgütün başı Adnan Oktar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Babuna, "Bu adam bir atom bombası gibi Babuna ailesinin içine düştü. Bütün gayem ve amacım beyni yıkanan çocuklarımı en kısa sürede kurtarmak" dedi.

Türkiye onları 5 çocuğunu ve torununu Adnan Oktar'ın kirli örgütünden kurtarmak için verdikleri mücadele ile tanıdı. Prof. Dr. Cevat Babuna geçen yıl yaşamını yitirdi. Semin Babuna ise Adnan Oktar ve örgütüne karşı 25 yıllık mücadelesinde yeni bir sayfa açtı. Kızı Eda Babuna'yı cezaevinde ziyaret etmek isteyen Semin Babuna, kızının görüşmek istememesi üzerine geri döndü. Semin Babuna Adnan Oktar ile ilgili, "

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Adnan Oktar ile ilgili son dakika gelişmesi! Semin Babuna'dan flaş açıklamalar
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