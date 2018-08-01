AK Parti değişim kongresini bekliyor

AK
Parti'de gözler 18 Ağustos'ta yapılacak olan 6'ncı Olağan Kongreye çevrildi. Kongre'de hem parti yönetimini hem de parti tüzüğü değişecek. Mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda Başbakanlı son hükümet döneminde Berat Albayrak
, Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Jülide Sarıeroğlu, Nurettin Canikli olmak üzere 6 bakan bulunuyordu. Son Başbakan Binali Yıldırım
ise Genel Başkanvekili olarak yine MKYK
yer alıyordu. 24 Haziran seçimlerinin ardından MKYK'da bakan sayısı 6'dan 3'e düştü. Yeni kabine yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MKYK'da bakan olarak kalan isimler oldu. Kongrede partinin en üst karar organı 50 kişiden oluşan Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nun en az yüzde 40'ının değişmesi bekleniyor. Kulislerde MKYK'ya yine mevcut kabineden birkaç bakanın gireceği ifade ediliyor.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
Kongrede yapılacak değişikliklerden biri de parti tüzüğü olacak. Parlamenter sisteme göre hazırlanan tüzükte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değişikliklere gidilecek. MKYK'ya göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşan MYK yeniden şekillenecek. Yeni MYK'da ise yine yüzde 40'ın üzerinde bir değişim olması bekleniyor. 16 Nisan referandumunun ardından Başkan Erdoğan'ın parti genel başkanı olmasıyla birlikte o zamana kadar Genel Başkan olan Binali Yıldırım için Genel Başkan Vekili olarak yeni bir makam tahsis edilmişti. O makamın devam edip etmeyeceğine Başkan Erdoğan karar verecek.