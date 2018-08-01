Eski BTK çalışanına FETÖ'den ceza

Sanık Altın, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanık avukatı ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Altın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
FETÖ üyesi olmadığını öne süren Altın, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Altın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.