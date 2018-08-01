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Eski çalışanına 'den ceza

Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () çalışanı 'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 20:42
Eski BTK çalışanına FETÖ'den ceza

Sanık Altın, 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ve yakınları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Altın, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

üyesi olmadığını öne süren Altın, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Altın'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık, hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Eski BTK çalışanına FETÖ'den ceza
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