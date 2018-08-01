İbadetlerimizi özgürce yapıyoruz

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos
, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan
ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva
'nın da aralarında bulunduğu 18 azınlık cemaati temsilcisi, farklı dinlere mensup insanların baskıya uğradığı iddiaları üzerine ortak bir bildiri yayımladı.
Bildiride, son dönemlerde kamuoyuna yansıyan bazı siyasi ifadelerde, farklı din ve inanç mensubu toplumlara inançlarını yaşamaları ve ibadetlerini yerine getirmeleriyle ilgili sınırlamalar ve baskılar olduğunun iddia edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde asırlardan beri yerleşik farklı din ve inanç mensubu kadim toplumların dini temsilcileri ve vakıf yöneticileri olarak inancımızı özgürce yaşamakta ve geleneklerimize göre ibadetlerimizi özgürce yerine getirmekteyiz. Baskı olduğunu iddia eden beyanlar tamamen asılsızdır. Geçmişte yaşanılan birçok sıkıntı ve mağduriyet zaman içinde çözüme kavuşturulmuştur. Geliştirilme-sini arzu ettiğimiz konular hakkında ise karşılıklı iyi niyet ve çözüm iradesi ile devletimizin kurumları ile devamlı istişare etmekteyiz."