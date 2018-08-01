İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Amerika 5 bin tır gönderip de PKK'yı ve PYD'yi orada desteklemiş, Avrupa onlara destek verecekmiş, bilesiniz ki Avrupa da Amerika da bunların arkasında oldu, sizin gibi kahraman arkadaşlarımız, askerimiz, jandarmamız, korucumuz bu toprakları onlara mezar etti, zindan etti ve onlara gerekli cevabı en şiddetli şekilde verdi."

"PKK'NIN ALAYI BEBEK KATİLİ"

(Hakkari'de 11 aylık Bedirhan ve annesinin katledilmesi) PKK, 40 yıl önce de bebek katiliydi. Liderinden, kurucusundan, en tepesinden en alttaki adamına kadar PKK'nın alayı dün de bebek katiliydi, bugün de bebek katili."