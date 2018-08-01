İşte Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın ve yaptırım tehditlerinin perde arkası

Türkiye'ye 15 temmuz'da boyun eğdiremeyenler, şimdi de ekonomik saldırılarla işgal girişimlerini hızlandırarak devam ediyor.



DOLAR ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON

ABD merkezli ekonomik tetikçiler, uluslararası fon yöneticilerine "Türkiye üzerinde ekonomik yaptırım" algılarını yayarak Türkiye'ye faiz baskısı yaptırıyor. Faiz arttırmayan Türkiye, yine tetikçilerin ve faiz lobilerinin hedefi oluyor.



TÜRKİYE BOYUN EĞMEDİĞİ İÇİN SALDIRI ALTINDA

Suriye'de bir PKK terör devletine izin vermeyen , ABD'ye köle olmaya razı olmayan, Kudüs'ün ve Gazze'nin işgaline göz yummayan Türkiye tüm bu dik duruşunun bedelini ekonomik saldırılarla ödüyor. Siyasi açıdan Türkiye'yi dize getiremeyenler, yaptıkları çirkin ekonomik saldırılar ve yaptırım tehditleriyle Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyor.



MEDYA KİRLİ OPERASYONU TETİKLİYOR

25 Nisan'da İngiltere merkezli Reuters "Merkez Bankası faizleri artırmayacak algısıyla haber yaptıktan 3 dakika sonra dolar 4.10 seviyesine çıktı. Merkez banakası haberden 10 dakika sonra 75 baz puan artırımı yapsa da dolar 4'ün altına düşmedi.



22 Mayıs'ta ABD merkezli Bloomberg "Türkiye ekonomisi ile değil yöneticileriyle sorun var " dedikten hemen sonra Japonya merkezli fonlar Türkiye'den bir anda çekildi ve dolar 4.82 seviyelerine çıktı.



Tüm bu kirli ekonomik saldırıların son halkası da Brunson davası üzerinden oldu. Tüm tehdit ve şantajlara rağmen boyun eğmeyen Türkiye'ye karşı ABD son olarak Brunson davası üzerinden saldırıya geçti.

TÜRKİYE NEDEN ABD'NİN HEDEFİNDE?

Son zamanlarda ABD'den Türkiye'ye karşı yükselen tehdit ve şantajların arkasında yine siyasi ve ekonomik planlar var!

Ekonomik saldırılarını bir anda artıran ABD, Türkiye'nin Çin -Hindistan-Rusya üçlüsü ile ortak pazar kurmasından ve milli paralarıyla ticaret yapma girişimlerinden rahatsız.Öyle ki eğer Türkiye bunu başarırsa doların tekeli sonlanacak ve ABD ekonomideki dolar avantajını kaybedecek.

BRICST NEDEN OLMASIN:

Türkiye'ye yapılan bu saldırı ve şantajların önemli nedenlerinden bir diğeri ise ABD'nin Türkiye gibi küresel düzeyde oyun kurucu bir ülkenin bölgede attığı yeni adımlar. Öyle ki Başkan Erdoğan, tam da yaptırım tehditlerinin ardı ardına geldiği anlarda BRICS'e katılma konusunda temaslarda bulunmuştu. Erdoğan'ın: "BRICST, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine eğer buraya bizi de dâhil ederseniz yeni bir isim size bulmuş oluruz dedik. O da BRICST olur dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, "Ben genişlemeden yanayım" şeklindeki açıklaması, ABD'nin tehdit ve şantajlarını da beraberinde getirdi.

BUGÜN NELER OLDU