Kavurmacıların ihanet yazışmaları ortaya çıktı!

Yöneticileri hakkında FETÖ'den işlem yapılan ve kayyum atanan Aydınlı Giyim'in el konulmadan önceki mail yazışmaları ele geçirildi. Şirket yöneticilerinin mail ortamında yaptığı yazışmaların detayları bir rapor haline getirildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda, şirketin FETÖ'nün himmet toplama merkezi gibi çalıştığı hatta örgüte milyonlarca lira himmet aktardığı yer alıyor. Şirket iş yaptığı firmalara yapacağı ödemelerden de FETÖ adına kesinti yapmış.

Ahmet Said Kavurmacı

Aydınlı Hazır Giyim'in sahipleri Said Kavurmacı, Ömer Faruk Kavurmacı ve Ahmet Said Kavurmacı TUSKON davası kapsamında yargılanıyor. Şirkete ise FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla mahkeme kararıyla kayyum atanmış durumda. Aydınlı Hazır Giyim'e kayyum atanmasının ardından şirket bilgi sistemleri FETÖ yargılaması çerçevesinde araştırmaya alındı. Aydınlı'nın el konulmadan önceki mail yazışmalarından önemli bilgiler çıktı.

Bu çerçevede uzmanlarca hazırlanan rapor, E-Posta İnceleme, Bilgi Sistemleri Yazılımı ve Bilgi Sistemleri Altyapısı olmak üzere 3 başlıktan oluşuyor. Uzmanlar tarafından Aydınlı Gruba ait olan ağ ve güvenlik sistemleri uçtan uca çözümlendi. Yapılan araştırma çerçevesinde kurum dışından içeriye belirli kullanıcılar için bağlantı yetkisi verildiği saptandı. Şirket muhasebe veri tabanında FETÖ'ye himmet parası aktarılması amacıyla 'bağış hesabı' olarak tanımlanmış hesapların bulunduğu tespit edildi.

Raporda Aydınlı serverlerinde 'Bağış', 'Cemaat', 'Burs' ve 'Himmet' adı altında kodlar ile arama yapıldığı bu kodların geçtiği yazışmaların incelendiği kaydedildi.

Ömer Faruk Kavurmacı ifade verdi

2 BİN 800 KULLANICILI MAİL SİSTEMİ

Raporda, şirket mailleri üzerinden FETÖ'ye kaynak arayışı yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda şirket yöneticileri ve alt kadrodan 2 bin 800 kullanıcının mail sisteminde aktif kullanıcı olarak bulunduğu belirlendi. Aydınlı Hazır Giyim'in sahibi olan Ahmet Said Kavurmacı ilişki içerisinde bulunduğu yüzlerce firma sahibinden FETÖ yurtlarının yapımı ve himmet dağıtımı için mail ortamında milyarlarca lira para talebinde bulundu. Bu çerçevede yüzlerce karşılıklı yazışma ele geçirildi.

Sadece İstanbul Florya'da 25 milyon dolar değerinde olan ve 9 dönümlük arazi üzerine FETÖ tarafından inşa edilmesi planlanan tesis alanının inşası için çeşitli firmalardan 15 milyon lira para talebinde bulunuldu.

Ömer Faruk Kavurmacı

VAKIFLAR ÜZERİNDEN FATURALI HİMMET PARASI

17-25 Aralık operasyonlarının ardından da şirket sahibi Ahmet Said Kavurmacı'nın himmet adı altında FETÖ'ye para toplamaya devam ettiği belirlendi. Toplanan paralar genellikle FETÖ'ye bağlı vakıflarından çıkış yaptırılarak para alınan şirketlerin gider olarak faturalandırmasına yardımcı olunduğu maillerde ortaya çıkan yazışmalardan belli oldu.

Aydınlı'nın iş verdiği yüzlerce şirketi de himmet vermek üzere baskıladığı yazışmalara yansıyor. Yazışmalara göre, şirketlerin ödeyeceği himmet bedellerinin Aydınlı yönetimi tarafından belirlenip şirkete tebliğ ediliyor.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Kavurmacı'nın tutuklanmasını yorumladı

KİMSE YOK MU DERNEĞİ'NE 11 MİLYONLUK HİMMET

Rapora yansıyan bilgilere göre, Aydınlı Hazır Giyim üzerinden FETÖ'nün Kimse Yok mu Derneği'ne 2013, 2014 ve 2015 yıllarında toplamda 11 milyon 188 bin lira himmet verildiği ortaya çıktı. Aktarılan paralar çeşitli vakıflar üzerinden faturalandırılmış. Organizasyonu sağlayan Ahmed Said Kavurmacı'nın şirket kurumsal maili üzerinden 'Bağış' ve 'Burs' adı altında iş yaptıkları tekstil firmalarından yüklü miktarda FETÖ'ye ödeme yapmalarını istrmesi de dikkat çekiyor.

UKRAYNA'NIN FETÖ ABİSİ PARA İSTİYOR

Deşifre edilen maillerde Ukrayna'da himmet adı altında örgüte toplanan paraların kısıtlı olduğunu ifade eden bir yazışma dikkatlerden kaçmadı. Kendisinden FETÖ'nün Ukrayna abisi olarak bahsedilen 'Hasan' isimli şahısın Ahmed Said Kavurmacı ile görüştüğü ve ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı yeterli derecede himmet toplanamadığına dikkat çekiliyor. Bu konuda Kavurmacı'dan yardım istenilirken Ukrayna'da örgüt faaliyetlerinin güçlenmesi için Türkiye'den himmet istendiğine vurgu yapılıyor.