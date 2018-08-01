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ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman sorusunun cevabı!

İslam âleminin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı dini günler takvimi ile ‘ ne zaman’ sorusunun cevabını verdi. Özellikle tatil planı yapan vatandaşları 2018 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırmıştı. Kurban Bayramı tatilini sabırsızlıkla bekleyen kişiler ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 09:30
Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman sorusunun cevabı!

İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden dini günler takvimini yayınladı. Bu takvimde 2018 tarihi de belirtildi. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 9 günlük Kurban Bayramı tatili bizleri bekliyor. Tatil planlarını bu tarihlere göre planlayacak olan kişiler 'Kurban Bayramı ne zaman' araştırmalarına başladı. İslam âlemi için büyük değere sahip olan mübarek Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilen mübarek gün için geri sayım başladı. İslam alemi bir Kurban Bayramı'na daha yaklaşmanın mutluluğu içerisinde. Bu bayram vesilesi ile uzun bir tatil yapma imkanı bulacak kişiler 2018 Kurban Bayramı tarihini buradan öğrenebilirler.

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Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün başlıyor? - İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman sorusunun cevabı!
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