Paris’teki şehzade mezarlarını TİKA onaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Osmanlı hanedan üyelerinin mezarlarının bakım ve onarımı talimatı üzerine TİKA
, Fransa
'nın başkenti Paris
'te Bobigny Mezarlığı'nda 2. Abdülhamit'in soyundan Ahmed Nureddin Efendi ve Abdurrahman Hayri Efendi şehzadelerin kabirleriyle ilgili proje hazırlandı. TİKA Başkanı Serdar Çam, "Paris'teki resmi izinler ile hazırlanmış kabir mermerlerin montajı yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta gerçekleştirilen Fransa ziyareti sırasında aralarında Gülnur Osmanoğlu, Fethiye Nimet Osmanoğlu'nun aralarında olduğu Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyeleriyle bir araya gelmişti. Görüşmede, hanedan üyelerinin mevcut mezar yerlerinin bakım ve onarımını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, çalışmaların hızla tamamlanması talimatını vermişti.