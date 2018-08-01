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’teki şehzade mezarlarını onaracak

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Paris’teki şehzade mezarlarını TİKA onaracak
Cumhurbaşkanı 'ın Osmanlı hanedan üyelerinin mezarlarının bakım ve onarımı talimatı üzerine , 'nın başkenti 'te Bobigny Mezarlığı'nda 2. Abdülhamit'in soyundan Ahmed Nureddin Efendi ve Abdurrahman Hayri Efendi şehzadelerin kabirleriyle ilgili proje hazırlandı. TİKA Başkanı Serdar Çam, "Paris'teki resmi izinler ile hazırlanmış kabir mermerlerin montajı yapılacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak'ta gerçekleştirilen Fransa ziyareti sırasında aralarında Gülnur Osmanoğlu, Fethiye Nimet Osmanoğlu'nun aralarında olduğu Osmanlı hanedanının Fransa'da ikamet eden üyeleriyle bir araya gelmişti. Görüşmede, hanedan üyelerinin mevcut mezar yerlerinin bakım ve onarımını gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, çalışmaların hızla tamamlanması talimatını vermişti.
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Paris’teki şehzade mezarlarını TİKA onaracak
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