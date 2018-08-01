Şok iddia! CHP’yi yöneten gizli merkez FETÖ mü?

24 Haziran seçimlerinin ardından muhaliflerle genel merkez arasında olağanüstü kurultay kavgasına sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP
), şok bir iddiayla sarsıldı.
Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
'ın, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv
Genel Müdürü Şaban Sevinç'e söylediği iddia edilen "CHP'de gizli bir karar merkezi var, kararlar orada alınıyor" sözleri nedeniyle kavga yaşanıyor.
Sevinç iddiasının arkasında durarak Tuncay Özkan'la 27 Haziran sabah 10.00 civarında CHP Genel Merkezi'nde yaptıkları konuşmayı anlattı. Sevinç, Özkan'ın kendisine "Burada bir karar merkezi var ve önemli kararlar orada alınıyor. Ben daha çözemedim, gizli bir karar merkezi, önemli kararlar orada alınıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu
o kararları MYK'ya getiriyor ve kararlar oradan geçiyor. Biz de partinin kararı gibi o kararları kabul ediyoruz" dediğini ifade etti.
Özkan'ın yalanladığı ancak Sevinç'in ısrar ettiği iddia bir kez daha CHP üzerindeki 'FETÖ
' gölgesini, CHP- FETÖ ilişkilerini gündeme getirdi. Parti yönetimi, şok iddiayı kurultay süreciyle, Halk Tv'nin muhalifler ve Muharrem İnce
'den yana tavır izlemesiyle ilişkilendirirken, FETÖ'nün hain darbe girişimini 'kontrollü darbe' olarak nitelendiren, FETÖ'yle mücadeleyi de '1 milyon mağdur var' söylemiyle eleştiren CHP yönetimi, sık sık geçmişte FETÖ'cülerle kurdukları temaslarla gündeme gelmişti.