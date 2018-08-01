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Son dakika: Abdulhamit Gül'den ABD'ye gibi cevap

Beyaz Saray Adalet Bakanı Abdulhamit Gül için skandal bir yaptırım kararına imza atmıştı. Bakan Gül'den ABD'ye Twitter üzerinden gibi bir cevap geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 00:02
Son dakika: Abdulhamit Gül'den ABD'ye tokat gibi cevap

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: ABD'den skandal yaptırım açıklaması

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Son dakika: Abdulhamit Gül'den ABD'ye tokat gibi cevap
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