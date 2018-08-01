Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Brezilyalı kokain kuryesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

Son Dakika: lı kokain kuryesi 'nda yakalandı

Son dakika haberi... İstanbul 'nda polisin şüphe üzerine durdurarak valizinde arama yaptığı uyruklu bir yolcunun valizinde 7 kiloya yakın kokain ele geçirildi. Yabancı uyruklu nin tutuklandığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 13:00
Son Dakika: Brezilyalı kokain kuryesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz'da 'nda 'nın şehrinden İstanbul'a gelen Y.C. (55) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurarak risk analiz odasında üst ve bagaj araması yaptı.
Brezilyalı yolcunun üst aramasında suç unsuruna rastlanmazken polisin valizde yaptığı aramada, vakumlu poşetler içindeki havlulara 'emdirme' yöntemiyle zulalanmış 6 kilo 957 gram kokain ortaya çıkarıldı. Uyuşturucuya el koyan emniyet güçleri, Y.C. adlı kuryeyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Brezilyalı kokain kuryesi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN