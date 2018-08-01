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Son dakika: gri listedeki teröristi etkisiz hale getirdi!

Son dakika haberi! : " Doğubeyazıt’ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 18:00

Güvenlik güçlerinin 'daki operasyonunda öldürülen teröristin gri listede aranan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 26 Temmuz'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru isimli teröristin olduğu belirlendi.

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Son dakika: TSK gri listedeki teröristi etkisiz hale getirdi!
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