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Son Dakika: 'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri o hain çıktı

Son dakika haberi... Valiliği açıkladı: "" kod adlı isimli teröriste ait ceset üzerinden alınan örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde 'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine terörist Düzgün'ün binbaşı Güzel'i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 09:54
Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri o hain çıktı

'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin 'in şehit eden terörist olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Tunceli merkez kırsalında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlere ait cesetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"7 bölücü terör örgütü mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan incelemesinde, "" kod adlı isimli teröriste ait ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine terörist Düzgün'ün binbaşı Güzel'i şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Son Dakika: Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri o hain çıktı
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