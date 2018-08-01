Son Dakika: Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Erciş'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 14'ünün "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

Terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde mücadele edildiği anlatılan açıklamada, "Gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." ifadesine yer verildi.