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yarın hizmete girecek

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy su yarın hizmet vermeye başlayacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 23:11 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 23:16
Sürücüsüz metro yarın hizmete girecek

'nin ilk su Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı yarın hizmet vermeye başlayacak.

'den alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşleri tamamlandı.

Daha önce temmuz ayında test sürüşleri nedeniyle 9 gün ara verilen ancak teknik heyetin 3 gün daha süre istemesi üzerine 3 Ağustos'ta toplu ulaşım hizmeti vermesi planlanan sürücüsüz metro, yarın sabahtan itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.

Sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi.

Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.

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Sürücüsüz metro yarın hizmete girecek
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