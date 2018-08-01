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tercih kılavuzu listesi yayınlandı! ile 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerin taban puanları nasıl?

İki milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar dün ’nin resmi internet sitesinden açıklandı. Bu sonuçların ardından üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu merak konusu olmuştu. 2 ve 4 yıllık bölümler en düşük ve en yüksek puanları en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Bu sabah saatlerinde ise ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı. 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları bekleyenler osym.gov.tr adresine akın ettiler. TYT ve AYT YKS tercih kılavuzu listesi, üniversite puanları ve diğer tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:04
YKS tercih kılavuzu listesi yayınlandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerin taban puanları nasıl?

'nin resmi internet sitesi üzerinden beklenen açıklama bu sabah saatlerinde geldi. Dün açıklanan sonuçları sonrası 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak konusu olmuş, tercih kılavuzu en çok araştırılan konuların başında yer almıştı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu listesi bugün yayınladı. Osym.gov.tr adresinde ise büyük yoğunluk başladı. TYT ve AYT YKS tercih kılavuzu listesi ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve yüksek taban puanları burada bulabilirsiniz.

YKS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLANDI

YKS sonuçları sonrası heyecanla beklenen üniversite taban puanları bu sabah saatlerinde yayınlandı. Tüm adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın etti. Tercih kılavuzu listesi ile puanları araştırmaya başlayan kişilerde heyecan arttı.

ÖSYM İLE 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ÖĞREN

YKS tercih kılavuzu listesine ulaşmak için doğru adrestesiniz. Aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak TYT ve AYT üniversite puanları ulaşabilirsiniz.

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YKS tercih kılavuzu listesi yayınlandı! ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite bölümlerin taban puanları nasıl?
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