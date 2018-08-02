Adnan Oktar hapiste rüşvet borsası kurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 11Temmuz günü Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma'', ''çocuğun cinsel istismarı'', ''nitelikli cinsel saldırı'', ''şantaj'', ''mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarma'' ve ''cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' var.

FETÖ'NÜN HEDEFİNDEYDİ

Sözcü'nün haberine göre, Örgüte ve suçlarına ilişkin ilk günlerdeki tartışmalar giderek azalırken, Adnan Oktar'ın kandırıp grubuna dahil ettiği genç kadın ve erkeklerin aileleri sıkıntıları ile baş başa katıldı. Odatv'den Müyesser Yıldız'a konuşan TSK'dan emekli bir komutan da onlardan biri. Balyoz, Ergenekon, casusluk kumpasları sürecinde CD'ler üzerinden işlem yapılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle kendisi dahil tüm ailesi ve akrabalarıyla FETÖ'nün radarına giren komutan ''Mücadele edecek bir şey yok. Etrafımız sarıldı'' deyip sessiz sedasız emekli olur. Komutan baba, kızının örgüte nasıl katıldığını şöyle anlattı: '2Üniversiteyi yurtdışında okudu. Çok çalışkan , yabancı dili çok iyi. Nasıl girdi çözemedik. Sadece avukatına anlattığı kadarıyla biliyoruz; 2006'da erkek arkadaşından ayrılıyor , bunalıma giriyor. Biraz inançlı da olduğu için bunlara bulaşıyor''.

ÖRGÜT HALA ÇALIŞIYOR

Aile şimdi Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan kızlarını kurtarmak için çırpınıyor .İlk ziyaretlerinde kız, itirafçı olma ve etkin pişmanlıktan yararlanma niyetindeymiş. Ancak ikinci ziyarette kız ailenin değil, örgütün önerdiği avukattan yana tavır koymuş. Emekli komutan babanın tespitleri şöyle: ''Adnan Oktar'ın 2 aya kadar çıkacağı propagandası yapılıyor. Öte yandan kızlara önemine göre, 'itirafçı olmayın, konuşmayın' diye 50 ile 500 bin arasında para teklifi yapıldığını duyuyoruz. Kızlar ayrı hapishanelerde, ama yine 10'arlı gruplar halinde kalıyorlar. Böylece örgüt çalışmaya devam ediyor.''