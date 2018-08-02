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Ana muhalefeti konsey mi yönetiyor?

konusunda önemli analizlere imza atan bugünkü yazısında CHP’deki kavganın perde arkasını kaleme aldı. Kavganın CHP’nin sesi Halk TV’de başladığının altını çizen Mahmut Övür “Şu sorular da CHP yönetimine; CHP, Halk Tv'ye hizmet bedeli olarak kaç yıldır kaç lira ödedi?” dedi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 09:45
Ana muhalefeti konsey mi yönetiyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kavganın nedeni para mı?
Bu vahim iddiaya yönetimi nasıl bir cevap verecek göreceğiz. Ama şu sorular da cevabını bekliyor. Önce Şaban Sevinç'e soralım: O gün Özkan'la ne görüştünüz? Ondan ne istediniz de o size böyle bir cevap verdi?

Çünkü o geceki konuşmanızda "Bunu söyleyemem" dediniz, Özkan da size, "Bu kararı ben vermedim" diyor. Sonra da televizyonda sizin ne yapmak istediğinizi partinin de kendisinin de bildiğini söylüyor.

CHP Halk TV'ye kaç para ödedi!
Peki, onların bildiği, sizin halka açıklamadığınız o karar neydi?
Acaba bu, kulislerde konuşulan Halk TV'ye her ay belli bir miktarda para istemenizle ya da CHP yönetiminin sizi değil de 3 milyon borcu olan KRT televizyonunu tercih etmesiyle ilgili olabilir mi?

Şu sorular da CHP yönetimine; CHP, Halk Tv'ye hizmet bedeli olarak kaç yıldır kaç lira ödedi? Bu ve diğer kampanyalar için harcama kararı verenler Erdoğan Toprak, , Mehmet Bekaroğlu ve mı?

Bu arada CHP'nin siyasi propaganda için kimlere ne kadar para verdiğini ve "solcu" yandaş gazetecilerine milyonlara ulaşan paralar verip vermediğini de merak ediyorum.

Son bir not: Halk TV aslında 'ın kontrolünde. CHP yönetimi oraya sıcak bakmıyor. O yüzden para vermiyorlar, kanal da muhalefet ediyor.

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