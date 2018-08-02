FETÖ'nün Uşak'taki mali yapılanması davası

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya değişik cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıklar Hazim ve Mehmet Sesli, Mustafa Balcı, Ali Yıldırım, Mustafa Ali Gürbudak, İsmail Saydam, Serkant Dönmez ve Mehmet Emin Yüksekkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

FETÖ'nün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hazim Sesli, 33 aydır tutuklu bulunduğunu, tüm delillerin toplandığını, mahkemeye bin 700 sayfa savunma verdiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Ali Yıldırım da örgüt adına faaliyet göstermediğini, Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulunca (MASAK) mahkemeye gönderilen raporlarda sahibi olduğu şirketle ilgili herhangi bir tespit ile telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA

Uşak'ta FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı, aralarında örgütün "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 32'si tutuklu 111 sanık hakkında, "terör örgütü kurmak ve yönetmek, anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, teröre finans sağlamak" suçlarından dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, davayı sanıklar bakımından 10'a ayırmış, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 4 firari sanığın Ankara'da görülen FETÖ ana davasında yargılanmaları yönünde yetkisizlik kararı vermişti.