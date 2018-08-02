Fransa, okullarda akıllı telefon kullanımını yasakladı

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir TV röportajında konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bugün, ekran bağımlılığı fenomeninin, kötü telefon kullanımı fenomeninin bilincindeyiz. Ana rolümüz, çocukları ve yetişkinleri korumaktır. Eğitimin temel rolü budur ve bu yasa buna izin vermektedir."

Yasa, Emmanuel Macron'un seçim kampanyasındaki sözlerden birisiydi. 62'ye karşı 1 oyla kabul edilen yasadaki yasağın kapsamı "tüm eğitim aktiviteleri esnasında" olarak belirlenmiş.

Yeni yasanın bir de istisnası mevcut. Buna göre, engelli öğrenciler, özel aktiviteler için ve pedagojik amaçla kullanıma izin veriyor.

Güney Kore'de internet ve akıllı telefon bağımlılığı üzerine ergenlerle yapılan bir araştırmaya göre, nöronları yavaşlatan bir sinir iletici seviyesinde artış gözlenirken, kontrol ve dikkat düzeyinde azalma ile dikkat dağınıklığının kolaylaştığı görüldü.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu'nun araştırması ise okullardaki akıllı telefon yasağının ders notlarını artırdığını ortaya koydu.

Fransız telekomünikasyon düzenleyici kuruluşu ARCEP'in 12-16 yaş arasındaki Fransız çocuklara dair verilerine göre, 2005'te yüzde 72 olan akıllı telefon sahipliği oranı 2016'da yüzde 90'ı geçti.