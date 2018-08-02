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'li ile yaptıkları ittifakını böyle anlattı!

'li katıldığı televizyon programında ile yaptıkları kirli ittifakı deşifre etti. lerde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini anlatan HDP'li Bilgen, CHP'den aday olmak isteyenlerin önce HDP'den onay aldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 10:01
HDP'li Ayhan Bilgen CHP ile yaptıkları yerel seçim ittifakını böyle anlattı!

ve arasında yürütülen kirli ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı.

24 Haziran lerinde her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye sloganı ile terör örgütünün sözcülüğünü yürüten partiyi Meclis'e sokmak için çalışan CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

ADAY OLMAK İSTEYENLER BİZDEN ONAY ALIYOR...

Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li , lerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.

HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"

İşte CHP'nin HDP/KK ile olan kirli ittifakı

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HDP'li Ayhan Bilgen CHP ile yaptıkları yerel seçim ittifakını böyle anlattı!
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