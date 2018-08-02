HDP'li Ayhan Bilgen CHP ile yaptıkları yerel seçim ittifakını böyle anlattı!

CHP ve HDP arasında yürütülen kirli ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı.

24 Haziran seçimlerinde her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye sloganı ile terör örgütünün sözcülüğünü yürüten partiyi Meclis'e sokmak için çalışan CHP'de yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

ADAY OLMAK İSTEYENLER BİZDEN ONAY ALIYOR...

Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li Ayhan Bilgen, yerel seçimlerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.

HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"