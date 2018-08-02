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İran'dan 'nin lara yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'nin lara yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 13:22
İran'dan ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepki

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki Türk bakana yönelik ABD'nin yasa dışı yaptırımları, yalnızca ABD'nin devlet siyaseti kisvesi altında izlediği baskı ve şantaj politikasını değil aynı zamanda yaptırımlar konusundaki bağımlılığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, 'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı ulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.

ABD da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

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İran'dan ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepki
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