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’ın rehberinde ’nün küresel ağı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Kemal Batmaz’ın rehberinde FETÖ’nün küresel ağı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'nün sivil imamları ile 'in Akıncı'dan kaçarken araziye attıkları telefonlarına ilişkin raporda dikkat çeken bazı ayrıntılar yer aldı. Raporda Batmaz'ın telefon rehberinde aile fertlerinin yanı sıra ABD, Almanya, , Macaristan gibi ülke kodlarını taşıyan GSM numaraları tespit edildi. Batmaz'ın darbe girişimi öncesi irtibat kurduğu söz konusu hatları kullanan kişilerin bu ülkelerde FETÖ'yü temsil eden örgüt yöneticileri olduğu belirtildi. Raporda darbe girişimi sırasında Hakan Çiçek'le FETÖ ele başı Gülen arasındaki iletişimi sağlayan "Eczacı Abdi" lakaplı Abdullah Bayram adlı kişinin de içinde olduğu örgüt şemasına yer verildi.
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Kemal Batmaz’ın rehberinde FETÖ’nün küresel ağı
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