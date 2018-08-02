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22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları kesin tarih belli oldu mu?

Yüzbinlerce polis adayının girdiği 22. Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis olmak isteyen adayların merak içinde beklediği sınav sonuçları ile ilgili açıklamanın yapılacağı tarihi bekliyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ise 22. Dönm POMEM Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları için kesin tarih belli oldu mu? gibi sorular geliyor. İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:15
POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları kesin tarih belli oldu mu?

22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis olmak isteyen adayların heyecan içinde beklediği POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

10 bin polis alımının yapılacağı mülakat hakkında tüm bilgiler burada! 22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) üniversitelerden lisans ve ön lisans mezunlarının katıldığı sınavlar tamamlanmıştı. 10 bin polisin alınacağı sınav sonuçları ise ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Peki POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları kesin tarih belli oldu mu?

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POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları kesin tarih belli oldu mu?
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