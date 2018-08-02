POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis olmak isteyen adayların heyecan içinde beklediği POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

10 bin polis alımının yapılacağı mülakat hakkında tüm bilgiler burada! 22. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) üniversitelerden lisans ve ön lisans mezunlarının katıldığı sınavlar tamamlanmıştı. 10 bin polisin alınacağı sınav sonuçları ise ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu. Peki POMEM 22. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav sonuçları kesin tarih belli oldu mu?