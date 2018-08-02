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’un şifreleri çözülüyor

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Rahip Brunson’un şifreleri çözülüyor
Akıncı Üssü Davası'nın dosyasına giren itirafçı sivil imam Gökhan Erbağ'ın ifadeleri, 'nün Rahip Andrew Craig Brunson'un bağlı olduğu Evangelist tarikatının içine sızarak karar alma mekanizmalarını nasıl etkilemeye çalıştığını ortaya koydu. İfadeye göre FETÖ, Evangelistler içinde de Türkiye'dekine benzer 'mahrem yapılanma' oluşturdu. Erbağ, Gülen'in sağ kolu Sezai Sablak'ın 'un bağlı olduğu Evangelistlerle ilişkisi olduğunu anlattı. İfadeler, Rahip Brunson krizindeki FETÖ izine de ışık tutacak.
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Rahip Brunson’un şifreleri çözülüyor
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