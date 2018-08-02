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Son dakika: merkezli 8 ilde operasyonu

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 09:49
Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki soruşturmaları kapsamında 5'i aktif görevde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i halen aktif görevdeyken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

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