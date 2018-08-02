Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 5'i aktif görevde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 12'si yüzbaşı, 1'i üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i halen aktif görevdeyken, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde yürütülüyor.