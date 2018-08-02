Son dakika: Başkan Erdoğan 100 günlük icraat programını paylaşacak

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı 100 günlük icraat projeleri kabine toplantısında ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, "Hem seçim döneminde vaat edilen projeleri hem de daha önce başlatılmış devam etmekte olan ya da bitirilecek olan projeleri kapsıyor. 400 civarında projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları Kabine toplantısında ele alındı" bilgisini paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle bu 100 günlük icraat programının açıklanmasından sonra ve buna paralel olarak da 2019-2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak. Dolayısıyla bu 100 günlük icraat programının yanı sıra 2019-2023 dönemine ait stratejik planlama da bu önümüzdeki günlerde tamamlanarak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek, ardından da kamuoyuyla paylaşılacak.

"YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Burada bizim öncelikli hedefimiz; Türkiye Cumhuriyeti' ni, 2023 hedefleri çerçevesinde, yeni sistemin de sunduğu imkanlarla bütün bakanlıklarımızın, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da yaptıkları hem takdim konuşmasında hem de devam eden müzakere kısmında özellikle bu hususun altını çizdiler. Yeni sistemle beraber beklentilerimiz, hedeflerimiz elbette tazelenmiş oldu. Bu çerçevede devam eden kamu hizmetlerinin de etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek."