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: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' atamasını yaptı!

Türkiye Cumhurbaşkanı , na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 'yı atadı. Peki, olan Metin Kıratlı kimdir?

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 17:38
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En yüksek devlet memuru' atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara atamalar yapılmaya devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan, na, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kıratlı'yı atadı. böylece "" oldu.

Kıratlı'nın atamasına ilişkin kararname, ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.

METİN KIRATLI KİMDİR?

11 11.1969 yılında Ereğli (Konya)'de doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Hâkimlik stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Ulaş (Sivas), Çaldıran (Van), Yalvaç (Isparta) ve ManavgaAntalyalya) hâkimlikleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30/12/2011 tarihinden itibaren genel müdür olarak görev yapmaktadır. Metin Kıratlı, 'En yüksek devlet memuru' sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına atandı.

Evli ve iki çocuklu olup, iyi derecede Almanca bilmektedir.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En yüksek devlet memuru' atamasını yaptı!
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