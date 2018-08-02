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Son dakika: Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı trafik sında öldü

Son dakika haberi! 'ta traktörle tırın çarpışması sonucu Saadet Partisi İlçe Başkanı yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 09:54
Son dakika: Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı trafik kazasında öldü

'ta meydana gelen trafik sında Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydoğan'ın (62) kullandığı 58 AP 325 plakalı buğday yüklü traktör ile Halim Şanlı (57) yönetimindeki 25 SH 360 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Altıntepe mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan tır şoförü ile traktör sürücüsü Aydoğan ve eşi Perihan Aydoğan (56), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Aydoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, Hafik Kaymakam Vekili ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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Son dakika: Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı trafik kazasında öldü
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