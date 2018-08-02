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Son dakika: 'da terör operasyonu

Son dakika haberi! Kent merkezinde terör örgütü / adına iş yeri sahiplerini tehdit ederek sözde "vergi" adı altında para istediği belirlenen zanlı tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:53
Son dakika: Van'da terör operasyonu

'da iş yeri sahiplerinden terör örgütü adına para istediği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü /'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerince gerçekleştirilen çalışmada, kent merkezinde iş yeri sahiplerini tehdit ederek terör örgütü PKK/KCK adına sözde "vergi" adı altında para istediği belirlenen M.S.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adlisevk edilenlen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: Van'da terör operasyonu
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