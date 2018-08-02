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Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: "’nin kararı akıl tutulması"

’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına eski Adalet Bakanı ve Anayasa Komisyonu Başkanı tepki gösterdi. Bozdağ, “ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır; akıl tutulmasıdır; basiretsizliktir” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:21
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: ABD’nin kararı akıl tutulması

Eski Adalet Bakanı ve Anayasa Komisyonu Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız ülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında 'ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim, kararlılık ve cesaretine zarar vermez; aksine güç katar. ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır; akıl tutulmasıdır; basiretsizliktir" ifadesini kullandı.
Bozdağ, " binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, egemen, bağımsız ve güçlü bir devlettir. Hiçbir ülke, güç veya kişi, tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye'ye istediğini yaptıramaz. Türk milletini, Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranlar, büyük bir yanlışlık içindedir" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE ABD'YE MAHKUM DEĞİLDİR"

Bozdağ açıklamasında şunları ifade etti:
"ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye'yi karşısına alarak esas ABD'ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD'ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye,alternatifsiz hiç değildir. Türkiye'yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler, hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle Türkiye'den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye'ye sökmez. Türkiye, ABD'ye misliyle mukabele edecektir."

İşte Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın ve yaptırım tehditlerinin perde arkası

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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: "ABD’nin kararı akıl tutulması"
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