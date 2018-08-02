TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: "ABD’nin kararı akıl tutulması"

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında Beyaz Saray'ın yaptırım açıklaması, bakanlarımızın azim, kararlılık ve cesaretine zarar vermez; aksine güç katar. ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır; akıl tutulmasıdır; basiretsizliktir" ifadesini kullandı.

Bozdağ, "Türkiye binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, egemen, bağımsız ve güçlü bir devlettir. Hiçbir ülke, güç veya kişi, tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye'ye istediğini yaptıramaz. Türk milletini, Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranlar, büyük bir yanlışlık içindedir" değerlendirmesini yaptı.



"TÜRKİYE ABD'YE MAHKUM DEĞİLDİR"

Bozdağ açıklamasında şunları ifade etti:

"ABD yönetimi, Türk milletini ve Türkiye'yi karşısına alarak esas ABD'ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD'ye mecbur veya mahkum değildir. Türkiye,alternatifsiz hiç değildir. Türkiye'yi alternatifsiz veya kendine mecbur veya mahkum görenler, hep aldandılar ve de kaybettiler. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve haddini bilmez bir yöntemle Türkiye'den istediğini alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye'ye sökmez. Türkiye, ABD'ye misliyle mukabele edecektir."