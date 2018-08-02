‘Tehdit diline prim vermeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
23'üncü Dönem AK Parti Niğde
Milletvekili İsmail Göksel'in TBMM'deki cenaze törenine katıldı. Erdoğan törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde Nurcan Karakaya
ve 11 aylık çocuğunun terör örgütü PKK saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin soru üzerine Erdoğan "26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayretinde olanlara da en güzel bir cevaptır." Başkan Erdoğan, ABD ile Rahip Brunson
üzerinden gerilen ilişkilerle ilgili soru üzerine ise şunları söyledi: "Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz. Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek."
AZINLIK CEMAATLERİ
Türkiye'deki azınlık cemaatlerinin yaptığı açıklamayı da manidar bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız, bağımsızlığımızdan en ufak taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.
HAK ETTİKLERİ CEZAYI MUTLAKA BULACAKLAR
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık evladını rahmetle andığını belirtti. Emine Erdoğan "Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağ olsun. Teröristler ve destekçileri hak ettikleri cezayı mutlaka bulacaklardır" ifadelerini kullandı.
'ELİ KANLI HAİNLER HESAP VERECEK'
Hakkarı'deki saldırıya Ankara'dan sert açıklamalar geldi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden netice alamayan eli kanlı hainler, yaptıkları katliamların hesabını en ağır şekilde verecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bebek katillerinden hesabını soracağız, dünyayı onlara dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "PKK'nın alayı dün bebek katiliydi, bugün de bebek katili. Eren Bülbülü'müzü şehit eden, o caninin cenazesine giden o 4 milletvekili rahat ettiler mi? PKK ile kol kola girmiş herkes bu katliama ortaktır.
MHP lideri Devlet Bahçeli
: Ey caniler, ey insanlığın utanç vesikaları, ey esfel-i safilinler, ne istediniz bir anadan? Nasıl kıydınız bir sabiye. PKK, FETÖ ile birlikte haçlı emellerinin kiralık tetikçisidir. Şerefsizleri fitne ve ihanetlerinde boğacağız. Terörün siyasi yedeklerine omuz veren şuursuz ve suç ortakları ne durumdasınız? Başınızı yastığa koyduğunuzda huzurla uyuyabilecek misiniz?
BBP lideri Mustafa Destici: HDP'ye destek vererek barajı geçiren CHP pişman mıdır? PKK bebek katili olduğunu bir kez daha ispat etti. Siyasi partilerimizden mazılarının artık gözünün açılması, gaflet uykusundan uyanması lazım.
CHP VERDİĞİ DESTEĞİ UNUTTU
24 Haziran seçimlerinde HDP'ye destek veren CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum" dedi. Daha önce SİHA'ların sivilleri vurduğunu iddia eden CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu saldırıyı eleştirirken terör örgütü PKK'dan bahsatmedi.