Türkiye’deki 5 mülteci kampı kapatılıyor

Gaziantep
?
, Adıyaman
ve Mardin
'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere dün gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi. 34 bin 180 sığınmacı, bir ay içinde Hatay
, Kilis
ile Şanlıurfa
'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirilecek.