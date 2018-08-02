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Üniversite taban puanları açıklandı mı? - ile 2018 tercih kılavuzu ve başarı sıralaması yayınlandı!

İki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği bu önemli sınav geride kaldı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ’nin resmi internet sitesinde yoğunluk başladı. Sonuçları öğrenen adaylar üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM’nin dün yaptığı açıklama ile tercih kılavuzu listesini yayınladı. Birkaç saat sonrasında ise son üç yılın başarı sıralaması açıklandı. 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları açıklanacak mı? ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve 2017-2018 üniversite taban puanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 09:52
Üniversite taban puanları açıklandı mı? - ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması yayınlandı!

2018 tercih kılavuzu ve son üç yılın başarı sıralaması dün 'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. 2 ve 4 yıllık lisans – ön lisans bölümlerin üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Açıklanan sınav sonuçlarının ardından istediği üniversiteyi okuyabilmenin hayalini kuran öğrenciler geçtiğimiz yılın üniversite taban puanları hakkında detaylı bilgiyi bu başlık altından öğrenebilirler. ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve 2017-2017 yılının üniversite taban puanları burada.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM, 31 Temmuz'da iki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sonuçların ardından ise YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı. Dün ise son üç yılın başarı sıralaması erişime açıldı. Merak ettiğiniz tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, heyecanla beklenen üniversite taban puanları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 2017-2018 yılının üniversite puanları ise sabah.com.tr'de.

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Üniversite taban puanları açıklandı mı? - ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması yayınlandı!
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