Üniversite taban puanları açıklandı mı? - ÖSYM ile 2018 YKS tercih kılavuzu ve başarı sıralaması yayınlandı!

2018 YKS tercih kılavuzu ve son üç yılın başarı sıralaması dün ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. 2 ve 4 yıllık lisans – ön lisans bölümlerin üniversite taban puanları ise yayınlanmadı. Açıklanan sınav sonuçlarının ardından istediği üniversiteyi okuyabilmenin hayalini kuran öğrenciler geçtiğimiz yılın üniversite taban puanları hakkında detaylı bilgiyi bu başlık altından öğrenebilirler. ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu ve 2017-2017 yılının üniversite taban puanları burada.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM, 31 Temmuz'da iki milyonu aşkın adayın heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sonuçların ardından ise YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı. Dün ise son üç yılın başarı sıralaması erişime açıldı. Merak ettiğiniz tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, heyecanla beklenen üniversite taban puanları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 2017-2018 yılının üniversite puanları ise sabah.com.tr'de.