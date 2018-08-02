Yavrularımızın katili bu vahşilere oy isteyenler

CHP'nin kapı kapı dolaşarak 'kiralık' oylarla meclise soktuğu HDP'nin dağdaki ortağı PKK terör örgütünün önceki gün Hakkari Yüksekova
'da 25 yaşındaki anne ve 11 aylık bebeğini katletmesi bardağı taşırdı. Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında bebeklerini kaybeden şehit aileleri terör örgütü PKK'ya öfke kustu:
Songül Bektaş:
2016'da Güvenpark'ta eşim, doğmamış yavrum ile gezinirken PKK'lı katiller bomba patlattı. 7 aylık hamile ve ağır yaralıydım. Haftalarca yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda bebeğimin şehit olduğunu öğrendim. Güzel bir yaz akşamı üzerime kan yağdı. Nurcan ve Bedirhan'ı duyunca gözyaşlarına boğuldum. Beşiklerimize kurşun sıkan, dünü ve geleceğimizi çalan bu hainler bu kadar vahşi ve katildir. Devletimiz bu katil sürüsünü yok etsin.
İpek Çiftçi:
2016'da Diyarbakır
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde eşim vatan nöbeti tutarken, 4 yaşındaki İrem'im o sokakta oynarken katillerin hedefi oldu. Onlar benden dünü, bugünü ve yarını çaldı. Bedirhan'ın babasının acısı yüreğimde. Tabut küçük ama acı çok büyük. Bedirhan ve kundakta toprağa verdiğimiz yavrularımızın katili bu vahşilere oy isteyenlerdir. Onları mazlum gösterip, katilleri gazi Meclis'e sokanlardır.
Şeyhmus Açıkgöz:
İki yıl önce Diyarbakır'da kardeşim ve iki yavrusunu kaybettik. Biz Kürt'üz. Barış ve al bayrak namussumuzdur. Bedirhan, İrem, Ahmetler'in katili CHP'dir, HDP'ye arka çıkanlar, sırtını YPG'ye dayayanlardır. HDP'nin omuzunu sıvazlayıp, PKK'yı Meclisimize sokanlardan davacıyız. Saz çalan bu katillere arka çıkanlar küçük tabutları unutmasın.