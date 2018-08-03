ABD’ye karşı 81 milyon tek yürek

Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti
, CHP, MHP ve İyi Parti
gruplarınca ABD
Hazine Bakanlığı'nın önceki gün aldığı skandal yaptırım kararına ortak tepki açıklaması yapılarak, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'Hayır' diyoruz" denildi. ABD'nin hukuk dışı tavrına ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzasının bulunduğu ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye hükümetinin 2 bakanına yönelik ABD Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyulan yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği, bu tür tehditkar beyanların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi bunlara yeni sorunlar ekleme niteliği taşıdığı belirtildi.
GÜLEN YILLARDIR ABD'DE
Ortak açıklamada şöyle denildi: "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş suçlusu Fetullah Gülen uzun yıllardan bu yana ABD'de oturmaktadır ve iadesine ilişkin hukuk temelindeki her türlü girişim adeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir sonuç doğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz olan Suriye'de Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir ve bunların Türkiye için taşıdığı tehdit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi adeta bile isteye bu politikaya yatırım yapmaya devam etmektedir. Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkâr bir şekilde gündeme taşındığı görülmektedir.
GEREKEN KARŞILIK VERİLİR
Sürece İçişleri ve Adalet bakanlarının eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."
'KEPAZELİĞİN SOMUT HALİ'
CASUSLUK
, FETÖ ve PKK ile bağlantıları nedeniyle önce tutuklanan daha sonra da ev hapsine çıkarılan rahip Brunson'u bahane eden ABD'nin, Türkiye'yi tehdit eden skandal yaptırım kararına, siyasiler ve hukukçular da sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım:
ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa, oturulur konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz.
15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin iade talebinde bulunması son derece doğal.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Bu durum kepazeliğin somutlaşmış halidir. ABD'nin sözde yaptırım kararlarının asıl gayesi Cumhurbaşkanımız ve onun şahsında Türkiye Cumhuriyeti'dir. İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın hedef seçilmesi ise FETÖ ve PKK'nın başını ezme konusundaki gösterdikleri samimiyet, gayret ve cesarettir. Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de bakanlarımız yalnız değildir. Unutulmasın ki, Türk milleti tek yürektir. Açık açık duyuruyor ve ikaz ediyorum: Bu ülkeyi yıkamazlar, bu millete diş geçiremezler, bu devleti dize getiremezler.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.
Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmakta bir an bile tereddüt etmeyiz.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ:
Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve yaptırım Türkiye'ye sökmez. Türkiye, ABD'ye misliyle mukabele edecektir.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal:
Bu, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tutumdur. Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor; tahriklere kapılmadan adımlarını atacak.
Görünen o ki ABD'de kasımdaki seçimlere kadar Türkiye ile ilişkiler bir gerilim malzemesi olarak kullanılacak.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz:
Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının, uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
"ABD'DE BİR MALIMIZ VAR O DA FETO..."
ABD'NİN skandal yaptırım kararını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'da değerlendirdi: "Amerika'da bir malımız var; Feto. Onu da orada bırakmayız, alacağız!" ABD'nin yaptırım kararı aldığı Adalet ve İçişleri Bakanları tepkilerini Twitter'da dile getirdi ve ABD'de mal varlıkları olmadığını açıkladı. Bakan Soylu "Amerika'da bir malımız var; Feto. Onu da orada bırakmayız, alacağız!" paylaşımını yaparken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi. SABAH
HDP'Lİ ŞIK'A 'GOL' ÖFKESİ
ABD'NİN skandal yaptırım kararına HDP'li Ahmet Şık'tan da skandal bir yorum geldi. Şık, yaptırım kararını Twitter'da "Gol" yazarak paylaştı. ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un ev hapsine ABD'den itiraz haberi için 30 Temmuz'da "Gol olur. Kimin kalesine" diye yazan Şık, yaptırım kararı için de "Gol" değerlendirmesinde bulundu. Şık'ın paylaşımına binlerce yanıt geldi. Sosyal medya kullanıcıları "Bizim verdiğimiz maaşla Amerikan uşaklığı yapıyorsun. Utanmaz adam" diyerek tepkilerini gösterdi. SABAH